Viel los am Semmering, weniger Andrang im Westen

Der Andrang war jedoch bei Weitem nicht so groß wie in den Skigebieten, die tatsächlich mit Schnee aufwarten konnten. Szenen, wie sie sich am Christtag etwa am Semmering in Niederösterreich abgespielt hatten, versuchte man am Stefanitag durch Ergreifen weiterer Sicherheitsmaßnahmen zu unterbinden. In den übrigen Skiregionen war der Ansturm auf die Pisten überschaubarer, die geltenden Maßnahmen wie Abstand und Maskenpflicht wurden zumeist eingehalten.