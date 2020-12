Turkmenistan angeblich Corona-frei

Die turkmenischen Behörden behaupten bis heute, dass ihr Land Corona-frei sei, obwohl der britische Botschafter in Aschgabat nach eigenen Angaben an Covid-19 erkrankt war. Erst nach dem Besuch einer Delegation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Juli verfügten die turkmenischen Behörden einige Beschränkungen und führten das Tragen von Masken ein.