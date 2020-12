Oberösterreich: Skifahrer „sehr diszipliniert“

In den Salzburger Skigebieten waren am Samstag ebenfalls mehr Wintersportler unterwegs, wie über die zahlreichen Webcams zu sehen war. Trotzdem war auf den Pisten noch viel Platz, Schlangen an den Gondelbahnen und Sesselliften waren kaum auszunehmen. Verhältnismäßig mehr tat sich in den erheblich kleineren oberösterreichischen Skigebieten, hier waren etwa in Hinterstoder Menschentrauben vor einem Sessellift zu sehen. Die Abstände, sprich ein freier Platz zwischen den Skifahrern am Sessellift, wurden gut eingehalten. Auch seitens der Polizei gab es am frühen Samstagnachmittag ein großes Lob an alle Skifahrer: „Es gibt keine Probleme, alle sind sehr diszipliniert, halten Abstand und tragen Masken!“