Wirbel gibt es um Strafverfügungen, die derzeit an Haushalte mit Corona-Erkrankten gesendet werden: Wird die Quarantäne-Verordnung nicht eingehalten und besteht weiterhin Kontakt zu Partnern, die im gleichen Haushalt gemeldet sind, so drohen 300 Euro Strafe bzw. sechs Tage Haft. „Eine Behörde, die Menschen dazu zwingen will, engste Angehörige aus der gemeinsamen Wohnung zu werfen und sie in die Obdachlosigkeit zu drängen, lässt Menschlichkeit und Empathie vermissen“, heißt es dazu seitens der FPÖ.