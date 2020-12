Ansturm auch beim Eislaufen

Auch am zugefrorenen Weißensee, dessen präparierte Bahnen heute für Kufenflitzer geöffnet worden sind, herrschte reger Andrang. An Corona-Vorgaben hat Eismeister Norbert Jank schon in der Vorbereitung gedacht: „Wir haben die Bahnen heuer extra 20 Meter breit gezogen, denn die Leute werden, weil Eislaufen während des Lockdowns erlaubt ist, den See sicher stürmen.“ Auch beim Parken wurde mehr Platz geschaffen.