Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien bringt den starken Schneefall. „Am Montag schneit es in Kärnten und in Osttirol stark. In tiefen Lagen ist zeitweise auch Regen möglich, vor allem in Unterkärnten“, sagt Michael Tiefgraber von ZAMG. „Am Dienstag schneit und regnet es weiter, aber nicht mehr so stark.“