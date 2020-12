Auch am Stefanitag hat das Land die aktuellsten Zahlen zu Corona in der Steiermark bekannt gegeben: Demnach gab es in den vergangenen 24 Stunden 116 Neuinfektionen. Neun Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19, insgesamt gab es in der Steiermark bisher 1234 Todesfälle zu beklagen.