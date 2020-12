„Urbi et orbi": Papst fordert Impfstoff für all

Auch seine Botschaft zum Segen „Urbi et orbi“ zu Geschwisterlichkeit in Zeiten der Pandemie hatte der Papst in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast und nicht wie üblich von der Loggia des Petersdoms gespendet. Franziskus betete am Freitag für jene Menschen, die Leid und Schwierigkeiten durch die Pandemie erfahren mussten. Der Impfstoff sei ein „Licht der Hoffnung“, wenn er für jeden verfügbar sei. „Wir sitzen alle im gleichen Boot“, erklärte er und forderte einen breiten Zugang zu Impfstoffen.