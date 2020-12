„Merry Christmas from us“, wünschte die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht ihren Fans am Christtag und zeigte dabei auch stolz ihren Bauch in einem eleganten weinroten Satinkleid her. Doch fast noch spannender ist ein weiteres Bild, das sich in der Diashow zum Posting versteckt - denn darin sieht man zum ersten Mal ihren Freund, mit dem sie ihr erstes Kind erwartet. Die beiden sind bereits seit eineinhalb Jahren ein Paar - bislang gab es jedoch nur Pärchenbilder zu sehen, bei denen das Gesicht von Nino verborgen war.