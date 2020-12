Als David das Trikot sah, gab es kein Halten mehr: „Dzeko, Dzeko, Dzeko“, rief er. Vor lauter Freude brach er in Tränen aus und zog das Geschenk gleich an. „I love you David“, schrieb Dzeko, als er das Video am Samstag auf Facebook teilte. Auch die AS Roma teilte den Jubel-Clip zu dem sichtlich gelungenen Weihnachtsgeschenk auf dem eigenen Twitter-Kanal. Einige Tausend Nutzer reagierten auf die Posts mit einem Herz, es wurde auch tausendfach geteilt.