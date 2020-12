Sonntag ist Impfstart in der Europäischen Union

„Heute ist Liefertag“, sagte von der Leyen am Samstag. „Und morgen beginnen die Impfungen gegen Covid-19 in der Europäischen Union.“ Der Impfstoff werde zeitgleich in allen 27 EU-Staaten zur Verfügung stehen. „Und die Menschen beginnen mit den Impfungen in Athen, in Rom, in Helsinki, in Sofia, wo auch immer.“ In Österreich wird am Sonntag zuerst an der MedUni Wien geimpft. Samstagfrüh trafen die ersten 10.000 Impfdosen in Wien ein.