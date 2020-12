Durch Hupen die Täter in die Flucht getrieben

Ohne es zu bemerken, drangen zwei Unbekannte in das Fahrzeug ein und wollten eine schwarze Ledertasche stehlen. Eine vorbeifahrende Frau bemerkte den Vorgang und machte den Besitzer durch Hupen aufmerksam. Das schreckte die mit schwarzen Kapuzenjacken bekleideten Täter auf: Sie ließen die Tasche in der Nähe des Autos fallen und flüchteten.