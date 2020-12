In Frankreich ist nun erstmals eine Person positiv auf die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus getestet worden. Der Mann aus der Stadt Tours sei am 19. Dezember aus dem Vereinigten Königreich zurückgekehrt und befinde sich in Quarantäne, teilt das französische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Es handle sich um einen französischen Staatsbürger, der in London gewesen sei und Covid-19-Symptome gezeigt habe.