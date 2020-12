Salah sei in Topform und in einer sehr guten Verfassung, behauptete Klopp und fügte hinzu: „Mo ist sehr gut gelaunt. Ich weiß, dass diesmal keine Kameras beim Training dabeiwaren, aber ihr hättet ihn viel lachen sehen können, wenn ihr mit uns auf dem Feld gewesen wärt“. Am Ende meinte er ironisch zu den Journalisten: „Ich weiß, es ist schön für euch, darüber (über Salahs Unzufriedenheit bei Liverpool) zu schreiben, aber klubintern schaut das ganze völlig anders aus.“