Am ersten Weihnachtsfeiertag waren die Parkplätze am Semmering nahe der steirischen Grenze schon gegen Mittag überfüllt gewesen. „Es ist für uns nicht möglich zu beurteilen, wer in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Aber so wie gestern konnte es nicht weitergehen“, betonte Doppelreiter die Notwendigkeit zur Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen. Am Samstag trat in Österreich zudem der dritte harte Lockdown in Kraft.