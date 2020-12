„Diese Politik soll noch einer verstehen“

Unverständlich ist für Mayr, der in Tirol für 300 Mitarbeiter zuständig ist, dass Lkw der Klasse Euro 6 ab 1. Jänner nicht mehr in der Nacht fahren dürfen. „Bis 2018 haben wir Förderungen dafür bekommen, solche Lkw anzuschaffen. Und jetzt werden sie verboten. Diese Politik soll noch einer verstehen“, schüttelt Mayr den Kopf. Fazit: Der Lkw dürfe nicht länger das Feindbild des Landes sein. „Denn er bringt, was wir alle zusammen täglich brauchen“, schließen die beiden Branchenvertreter.