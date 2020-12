„Brauchen keine Polizei“

Er teilte den Beamten mit, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden gekommen sei, jedoch alles in Ordnung sei und die Polizei nicht benötigt werde. Währenddessen schrie der 33-Jährige lautstark herum und richtete seine Aggressionen nun in Richtung der Polizisten. Erst als ihm diese den Einsatz des Pfeffersprays androhten, beruhigte er sich für einige Augenblicke und setzte sich in den Wagen. Plötzlich begann der Mann wieder laut zu schreien, riss die Beifahrertür auf und stürmte in Richtung einer Polizistin.