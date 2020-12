Eine Million Euro für Sprinkleranlage

Das Werk des Spezialisten für Flachdachabdichtungen feierte 2020 sein 100-jähriges Standortjubiläum in Enns. Die Fabrik verfügt über modernste Brandschutzmeldeeinrichtungen. Im Zuge der Errichtung der neuen Logistikhalle 2018 wurden eine Million Euro in eine vollautomatische Sprinkleranlage für die Fertigwarenläger sowie in ein 600.000 Liter großes Löschwasserbecken investiert. Regelmäßige Feuerlöschübungen mit der Ennser Feuerwehr gewährleisten den einwandfreien Ablauf von möglichen Löscheinsätzen.