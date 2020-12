„Kein Licht am Ende des Tunnels“

Sie warnte auch davor, dass die globale Pandemie kein Ende nehmen werde, bis alle Zugang zu einem Impfstoff hätten. „Niemand wird in Sicherheit sein, bis alle geimpft sind“, sagte sie. Die USA und andere westliche Staaten müssten über ihre Grenzen und unmittelbaren Bedürfnisse hinausdenken. Denn für viele Menschen in Entwicklungsländern gebe es noch lange kein Licht am Ende des Tunnels.