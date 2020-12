„Historischer Höchstwert“ an täglichen Tests in Wien

Man habe in der Woche vor dem Heiligen Abend zudem einen „historischen Höchstwert“ an Corona-Tests in Wien erreicht. Im besagten Zeitraum ab dem 18. Dezember fanden inklusive der behördlichen PCR-Testungen in Wien 121.048 Testungen statt. „Das macht durchschnittlich 17.293 Tests pro Tag aus - ein historischer Höchstwert in der Bundeshauptstadt“, so der Sprecher.