Corona-bedingt ist heuer auch im Vatikan vieles anders: Der Festtagsgottesdienst im Petersdom wurde am Heiligen Abend nur in kleinem Kreis von 200 Personen abgehalten. Der Segen am Christtag wurde in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast und nicht wie üblich von der Loggia des Petersdoms gespendet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gedachte aller Menschen, die wegen der Pandemie, sowie in Konflikt- und Notstandsgebieten auf dem gesamten Globus leiden.