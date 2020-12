Eine Familie mit Kleinkind hat sich am Heiligen Abend in Niederösterreich gerade noch rechtzeitig aus einer Wohnung retten können, nachdem der Christbaum plötzlich in Flammen aufgegangen war. Etwa 40 weitere Bewohner des Hauses in Felixdorf im Bezirk Wiener Neustadt mussten vorübergehend ins Freie gebracht werden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist nach Angaben der Feuerwehr aufgrund der Brand- und Rauchschäden vorläufig nicht bewohnbar.