Mit einem Messer haben zwei Seriendiebe in der Nacht auf den Heiligen Abend einen Streit in einem Wiener Wohnhaus ausgetragen. Ein 47-Jähriger wurde dabei von dem ein Jahr jüngeren mutmaßlichen Täter verletzt. Die beiden Widersacher wurden festgenommen, denn in der Wohnung konnte die Polizei neben einer Vielzahl gestohlener Rasierklingen auch flaschenweise hochpreisiges und hochprozentiges Diebesgut entdecken.