Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain hat sich nach Medienberichten über eine Trennung des Klubs von Trainer Thomas Tuchel bei seinem bisherigen Coach bedankt. In einer persönlichen Botschaft in einer Instagram-Story schrieb der Stürmer am Heiligen Abend: „Das ist leider das Gesetz des Fußballs. Aber niemand wird Ihre Amtszeit hier vergessen.“