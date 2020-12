Am 12. Januar startet die Corona-Impfung in Kärnten, zuerst sind Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen an der Reihe (wir haben berichtet). FP-Parteichef Gernot Darmann meint, eine vermeintliche "Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte würde zu einem Personalengpass führen.