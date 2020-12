Contact Tracing und Tests

Voglauer will auch wissen: „Warum wurde im Sommer nicht ausgiebiger getestet? Warum hat das Contact-Tracing nicht funktioniert? Warum gibt’s keine Bescheide in entsprechender Zeit?“ Auch wenn in pandemischer Zeit nicht alles einfach zu beantworten sein wird, ein starkes Lebenszeichen der Kärntner Grünen ist es.