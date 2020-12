Der Vorfall goß wieder Öl ins Feuer in der seit Monaten andauernden Debatte über Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Nur drei Wochen zuvor war ein weiterer Afroamerikaner in der Stadt von einem Polizisten getötet worden. Auch der Bürgermeister von Columbus, Andrew Ginther, zeigte sich nach dem Tod von Hill „empört“ über den Einsatz.