Tuchel muss gehen

In der Nacht auf Donnerstag haben die Klub-Verantwortlichen Tuchel von seinem Aus informiert, berichtet „L‘Equipe“. Am Mittwochabend gewann das PSG-Team noch 4:0 gegen Racing Straßburg, belegt aber in der Ligue 1 derzeit nur Platz drei, einen Punkt hinter dem Top-Duo Olympique Lyon und OSC Lille. In der Champions League erreichte PSG als Sieger in einer umkämpften Gruppe vor RB Leipzig und Manchester United das Achtelfinale.