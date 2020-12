Jetzt weiß auch US-Open-Champion Dominic Thiem, wie er in das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wird starten können. Die Australian Open beginnen zwar erst am 8. Februar, doch die Spieler müssen bereits verpflichtend am 15. oder 16. Jänner in Melbourne eintreffen. Charterflüge bringen die Tennisstars gemeinsam mit maximal zwei Betreuern von Dubai, Los Angeles oder Singapur nach Melbourne. Dort heißt es zunächst einmal, sich für zwei Wochen in strikte Quarantäne zu begeben. Nur fünf Stunden am Tag darf der Vorjahresfinalist des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres das Hotelzimmer verlassen. Die Zeit muss gut eingeteilt sein: In diesen fünf Stunden muss Dominic vom Hotel zur Anlage fahren, auf dem Platz trainieren, sein Fitnessprogramm abspulen und essen. Selbst die Rückfahrt muss eingerechnet werden. Die restlichen Stunden sind ausschließlich im Hotelzimmer zu verbringen. Selbst Physiotherapie ist unter normalen Umständen unmöglich.