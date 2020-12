Ein 23-Jähriger aus Waidhofen/Ybbs lenkte gegen 21.20 Uhr alkoholisiert einen Klein-Lkw auf der Weichstettner-Landesstraße aus Wolfern kommend Richtung St. Marien. Zeitgleich lenkte ein 23-Jähriger aus Neuhofen an der Krems seinen Pkw in der entgegengesetzten Richtung. In einer langgezogenen Rechtskurve im Ortsgebiet von Weichstetten der Gemeinde St. Marien geriet der Niederösterreicher auf die andere Fahrbahnhälfte, wodurch es zu einem frontalen Zusammenstoß kam.