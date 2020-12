Ein 21-jähriger Innviertler fuhr am 24. Dezember 2020 gegen 15 Uhr mit einem Pkw auf der Schulstraße in Schalchen in Richtung Ortszentrum Schalchen. Beim unbeschrankten Bahnübergang der Bahnlinie Braunau-Steindorf wollte er diesen vor einem herannahenden Zug, gelenkt von einem 48-jährigen Lokführer, trotz zweier Stopptafeln ohne anzuhalten überqueren.