In Baden-Württemberg ist am Donnerstag bei einer Frau die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Mutation nachgewiesen worden. Es handle sich um den ersten bekannten Fall in Deutschland, bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart. Die Frau sei am 20. Dezember aus Großbritannien über den Flughafen Frankfurt nach Baden-Württemberg eingereist. Sie besuche derzeit Angehörige im Landkreis Freudenstadt und befinde sich in häuslicher Isolation.