Lichtblicke: Wie soll man sich da noch auf das Weihnachtsfest freuen, wenn es heuer unter einem so schlechten Stern steht? Wie soll man feiern unter all diesen Einschränkungen? Erst recht, wenn man schon direkt von Corona und seinen Folgen betroffen war oder ist? Und doch: Ein Fest der Freude wie Weihnachten wurde vermutlich schon in vorchristlicher Zeit gefeiert. Es entspringt einem Urbedürfnis der Menschen, in der dunkelsten Zeit des Jahres mit seinen Liebsten zusammen zu sein. Diese dunkle Zeit ist heuer noch dunkler als gewohnt. Umso mehr sehnen wir uns nach Licht. Wir hoffen, dass die Verheißungen vom „Licht am Ende des Tunnels“ 2021 in Erfüllung gehen. Wir klammern uns an jeden Lichtblick. Wenn wir auf den ersten Blick keinen sehen, dann sollten wir noch genauer schauen. Für die heutige Ausgabe der „Krone“ haben unsere Redakteurinnen und Redakteure auch genau geschaut. Und vieles gefunden, was uns zu Weihnachten - immer schon, aber speziell diesmal - froh macht.