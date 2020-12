40 Vakzine-Dosen

Am Sonntag, 27. Dezember, sollen hier die ersten 40 Vakzine-Dosen verabreicht werden - wer genau von den 64 Bewohnern und 40 Mitarbeitern eine Impfung erhält, wird abgeklärt. Im Heim hatte man übrigens auch einen Corona-Cluster, der aber „gut im Griff war“ und derzeit ist die Einrichtung coronafrei. In 76 anderen Heimen in Oberösterreich sind aktuell 325 Bewohner und 202 Mitarbeiter positiv getestet.