Offenbar übersehen hatte eine Autolenkerin in einer Wohnsiedlung in Biedermannsdorf den Mann, der neben seinem Lkw stand. Der 55-Jährige wurde von dem Kombi der Frau erfasst, zuerst auf die Windschutzscheibe und dann knapp 20 Meter durch die Luft auf die Straße geschleudert. Ein Notarzt-Team versorgte den Verletzten und brachte ihn in das Krankenhaus in Wien-Meidling. Der Unfallwagen wurde von der Polizei zur näheren Untersuchung der Unglücksursache vorerst sichergestellt, heißt es.