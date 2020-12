Glück im Spiel und in der Liebe

Bei Lewandowski scheint‘s also auch in der Liebe laufen - sportlich tat‘s das 2020 sowieso: Triple-Sieg mit den Bayern und zum Jahresabschluss dann die Kür zum Weltfußballer des Jahres. Lewandowski zeigte sich von der „Krönung“ begeistert. „Das ist ein unglaubliches Gefühl, ich bin sehr stolz und sehr zufrieden. Ein großer Tag. Dieser Preis gehört auch meinen Teamkollegen und Trainern“, sagte der Goalgetter.