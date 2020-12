Die Grenze ist wieder offen, aber ein Ende des Staus ist noch lange nicht in Sicht: Wegen der in Großbritannien entdeckten Coronavirus-Mutation haben Tausende Lkw-Fahrer auch am Heiligen Abend noch im kilometerlangen Stau vor dem Ärmelkanal ausharren müssen. „Wir haben uns geeinigt, dass die britisch-französische Grenze am Eurotunnel, Dover und Calais über Weihnachten offen bleiben soll“, schrieb der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag auf Twitter.