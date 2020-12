„Ich weiß, dass du lebst“

Eine leider übliche Methode der kriminellen Clans, die entweder mit der Bankomatkarte ihrer verschleppten Opfer bis zur Höchstgrenze abheben oder Lösegeld erpressen. Die Familie daheim macht sich jedenfalls größte Sorgen um Kafka. „Mein Don Corroncho, ich weiß, dass du lebst. Ich fühle dich. Bleib bitte stark (so, wie du bist) und empfange die Liebe, die wir für dich senden. Ich liebe dich und du weißt schon, bis bald!“, so die hoffnungsfrohe Botschaft von Angehörigen in sozialen Medien.