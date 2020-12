Bei einem Schiffsunglück vor der tunesischen Küste sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Tunis mindestens 20 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Sie seien allesamt aus Ländern südlich der Sahara gewesen und konnten nur noch tot geborgen werden, teilte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag mit. Fünf weitere Menschen seien lebend gerettet worden. Die Suche im Mittelmeer vor der Küstenstadt Sfax dauere an.