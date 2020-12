Seit ihrer Kindheit stand Teresa Stadlober zu Weihnachten auf Langlauf-Skiern, trainierte mit Papa Alois und Bruder Luis. „Diesmal ergab es sich ganz anders, konnte ich erstmals seit vielen Jahren der Mama beim Schmücken des Christbaums unterstützen.“ Roswitha, einst Weltklasse-Alpinrennläuferin, nahm die Hilfe dankend an. Eine Tradition wurde aber beibehalten: „Mit Oma geht es immer zum Familiengrab.“ Der Unterschied zu den Vorjahren war, dass sie diesen Besuch nicht mit dem Turmblasen in Radstadt kombinierten, sondern einen ruhigeren Zeitpunkt auswählten. Vor der Tour de Ski, die am 1. Jänner 2021 startet, wollte Teresa kein Risiko eingehen!