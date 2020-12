Ein Privatverkauf einer Spielkonsole ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Landstraße eskaliert. Eine 43-Jährige und ein 16-Jähriger wollten in der Lechnerstraße von einem 35-Jährigen eine PlayStation 5 erwerben. Der Verkäufer konnte laut Polizei aber keine Rechnung vorweisen, es kam zum Streit.