Mordversuch

Versuchter Mord an seinen beiden Kindern, davon eines seine im Jahr 2019 geborene Tochter, indem er sie in eine halbvoll mit Wasser gefüllte Badewanne setzte und dann einen eingeschalteten Elektrotoaster in die Badewanne warf. Er wollte sich dabei auch selber töten und stelle sich auch in die Wanne. Es blieb beim Versuch, weil der Fehler- Schutzschalter auslöste. Und der selbe Vorwurf zum Nachteil seiner Ex-Lebensgefährtin und seiner Tochter, indem er zwei Camping-Gaskartuschen rechts und links neben das Bett stellte, in dem seine Lebensgefährtin sowie seine Tochter lagen dund sie bei geschlossenem Fenster ausdrehte, sodass das Gas ausströmte. Es blieb beim Versuch, weil das Kind zu schreien begann, seine Mutter aufwachte und den Beschuligten aufforderte, das Fenster zu öffnen - was er schließlich auch machte.