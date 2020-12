Am Ende wurden 17 Kunstwerke eingereicht und die Seiten mussten sogar geteilt werden, um alle Beiträge veröffentlichen zu können. Entstanden ist ein bunter Mix, an dem sich die Bürger das kommende Jahr erfreuen sollen. Um mehr über die Künstler zu erfahren, wurden diese auf den jeweiligen Seiten porträtiert. Insgesamt 750 Stück des Kalenders wurden in der Gemeinde an jeden Haushalt verschickt.