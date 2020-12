Videos für einen Online-Besuch der Sternsinger

Wie der beliebte Brauch also auch anno 2020 lebendig bleiben kann? Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt: In einigen Gemeinden kommt der Dreikönigssegen in die Postkästen geflattert, in anderen wurden Videos für einen Online-Besuch der Sternsinger der katholischen Jungschar gedreht. „Manchmal wurde der Segen bereits dem Pfarrblatt beigelegt. Viele Pfarren haben zudem Kuverts gestaltet, in die auch Weihrauch und ein Stück Kreide gepackt wurden“, berichtet die Referentin der steirischen Dreikönigsaktion.