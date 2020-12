Appell an Eltern

LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) appelliert als Gesundheitsreferentin des Landes an die Eltern, diese erstmalige Gratis-Impfaktion des Landes in Anspruch zu nehmen. „Auch zeitlich macht es jetzt noch Sinn, sich vor einer möglichen Grippewelle impfen zu lassen“, sagt sie: „Es ist noch nicht zu spät!“ Die Grippeimpfung per Nasenspray – die Kleinen müssen also keine Angst vor einem Nadelstich haben – wird von den Kinderärzten und -Hausärzten mit Kassenvertrag angeboten.