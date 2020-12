Vor dem Fest mit Oma und Opa noch zum Schnelltest. Das dachten sich viele Salzburger in den letzten Tagen vor Weihnachten. Überraschend sind aber die vielen positiven Testergebnisse. Gerade im Tennengau war laut Schnelltest jeder Fünfte infiziert. Dort saßen 386 aktiv Infizierte an Heiligabend in Quarantäne.