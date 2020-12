Kaum eine Familie in Salzburg hat so viele Spitzensportler wie die Neumayers in Radstadt. Zu Weihnachten ließen es die sonst so aktiven Kinder aber ruhiger angehen. Zum Essen gab es traditionell eine Würstelsuppe. „Der 24. Dezember ist bei uns immer besonders“, erzählt Golfspielerin Anna. Tennis-Ass Luki fügt hinzu: „Wir genießen die Zeit mit der Familie.“ Allerdings kommt der Sport auch nicht zu kurz. Noch am 23. Dezember wurde eifrig trainiert. Auch nach Weihnachten gönnen sich die Neumayers kaum eine Pause. Das Jahr 2021 soll das vergangene Jahr sportlich auf jeden fall toppen.