„Die Nachfrage nach Betreuung ist enorm“

Seit 25 Jahren organisiert der Katholische Familienverband den Oma- und Opadienst. „Die Nachfrage ist ungebremst. Wir suchen besonders in der Stadt, im Flachgau und auch im Pinzgau“, so Elisabeth Lonski von der Geschäftsstelle in Salzburg.