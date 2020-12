Diesem Trio folgen Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) und Georg Dornauer (SPÖ), beide 83 Prozent. „Einmal mehr zeigt sich, dass auch negative Schlagzeilen zu Bekanntheit führen, sei es parteipolitisch getragen oder durch persönliche Äußerungen. Hatte Bernhard Tilg zu Jahresbeginn noch 77 Prozent Bekanntheit, so bringen ihn seine ,Corona-Auftritte‘ nun auf 86 Prozent“, analysiert Barbara Ravanelli, Chefin des IMAD-Institutes, das die Befragung durchführte. Am Ende der Skala liegt Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne), deren Name jedem Zweiten kein Begriff ist (siehe Grafik).