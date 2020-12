Maximal 1200 Besucher gleichzeitig erlaubt

Abgesehen vom Corona-Piepserl - dafür muss ein Einsatz von zehn Euro hinterlegt werden - gilt beim heurigen Eistraum auch eine striktere Besucherbegrenzung. Statt 2400 werden dieses Mal nur 1200 Menschen gleichzeitig am Areal zugelassen. Gastronomie gibt es in dieser Saison ebenfalls nicht. Am Gelände - außer am Eis selbst - herrscht zudem Maskenpflicht.